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Nantes Soyunma Odasında Büyük Sevinç

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Marsilya'ya konuk olan Nantes, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonu soyunma odasında ise Nanteslı oyuncular böyle sevindi..

24.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:21

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan 'ya konuk olan , rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonu soyunma odasında ise Nanteslı oyuncular böyle sevindi.

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Kaynak: Dugout

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