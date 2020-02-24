Nantes Soyunma Odasında Büyük Sevinç

24.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:21

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Marsilya'ya konuk olan Nantes, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonu soyunma odasında ise Nanteslı oyuncular böyle sevindi.

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