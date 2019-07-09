Nando De Colo Fenerbahçe Beko’da neleri değiştirebilir?

Euroleague’de yaz tatili sürerken geride bıraktığımız haftada transfer pazarı hareketlilik kazandı. Barcelona’nın Nikola Mirotic ve Alex Abrines hamleleri transfer gündemini meşgul ederken Euroleague içindeki en önemli transfer hamlesiyse temsilcimiz Fenerbahçe Beko’dan geldi. Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova’nın Fransız guardı Nando De Colo ile üç yıllık sözleşme imzaladı.



Nando De Colo son beş sezonu CSKA Moskova’da geçirdi. NBA kariyeri beklediği kadar iyi geçmeyen De Colo Avrupa’ya döndükten sonra kariyerinde bir istikrar yakalamayı başardı. CSKA’nın 2016 yılındaki şampiyonluğunda takımın en skorer oyuncusu ve en önemli parçası olan Fransız oyuncu, Teodosic’in de NBA yolunu tutmasıyla birlikte takımın maestrosu haline geldi. Saf şut yeteneği ve sahip olduğu skorer özelliğiyle hücumda Avrupa’nın en önemli silahlarından biri olan De Colo, aynı zamanda ligin en önemli yaratıcı oyuncularından biri.



Savunmada fiziksel olarak biraz zayıf kalması De Colo’nun en önemli eksilerinden biri olsa da pek çok antrenör bunu tolere edebiliyor. Yıldız oyuncunun hücumda yaratıcılığıyla beraber getirdiği avantajlar her takıma seviye atlatabilecek nitelikte.



Geçen sezon Euroleague kariyerinin en kötü sezonunu geride bırakan De Colo için Moskova misyonu aslında sezonun ortasında tamamlanmış gibiydi. Takımın hücumdaki bir numaralı yöneticisi olmak isteyen De Colo, takım lideri rolünü Sergio Rodriguez’e kaptırdı ve CSKA sezonun bir bölümünü bu çekişmeyle geçirdi. Sezon sonunda koç Itoudis, direksiyonu tamamen Rodriguez'e teslim etmiş ve De Colo bunu kabul etmek zorunda kalmıştı. CSKA’da topun Rodriguez’de olması ve Itoudis’in görevine devam etmesi De Colo için yeni bir maceranın kapısını araladı.



Fenerbahçe Beko, geçen sezonun son bölümünde sakatlıklardan zarar görmüş ve hücumda yaratıcı oyuncu eksikliğini çok fazla yaşamıştı. Takımda Kostas Sloukas dışında yaratıcı oyuncu bulunmaması, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes karşısında küçük çaplı bir sistem değişikliğini beraberinde getirmiş ancak bu değişiklik şampiyonluk için yeterli olmamıştı.



Nando De Colo tam da bu noktada Fenerbahçe Beko’nun yaratıcılık problemini çözecek ve Sloukas’ın da yükünü hafifletecek bir isim. Fransız yıldız, hücumda skorer rolünü üstlenmesiyle beraber Fenerbahçe Beko’nun hücum verimliliğini yukarı çekecektir.



Zeljko Obradovic’in önünde önümüzdeki sezon için önünde iki seçenek var. Direksiyonun Sloukas’ın elinde, skorer rolünün De Colo’da olduğu bir sistem takım için bir opsiyon olacaktır. Fakat hücumun temel yönlendiricisi olmak isteyen ve topun elinde kalmasını isteyen De Colo, bu sistemdeki role çok gönüllü olmayabilir.



İkinci ve gerçeğe dönüşmeye daha yakın opsiyon ise Fenerbahçe Beko’nun iki oyun kuruculu, yani çift direksiyonlu sisteme geçmesi. Bu düzende Sloukas ve De Colo top yönlendiricisi rolünü tüm maç paylaşabilir. Skorer rolüyse maç içerisinde setlere bağlı kalmakla beraber oyun kurucuların yaratıcılığına imkan tanıyacak şekilde esnetilebilir. Aslında bu düzen önemli ölçüde Fenerbahçe Beko’nun Bogdan Bogdanovic’li dönemde uyguladığı ve başarı sağladığı sisteme geri dönüş niteliği taşıyor. Bu noktada en önemli soru işareti, oyun içi liderlik paylaşımının maç içerisinde sorun yaratıp yaratmayacağı ve bunun maç içerisinde hücumun ritmine nasıl etki edeceği.



Sistem bağlamında baktığımızda ise bu takviyeyle beraber Fenerbahçe Beko’nun topu daha iyi paylaşan, set ritmini arttıran, daha akışkan bir hücum yapısına kavuşacağını söyleyebiliriz. Yeni düzende Bobby Dixon kenardan gelip enerji veren oyuncu rolüne dönerken Obradovic, De Colo takviyesiyle beraber Dixon’dan 10-15 dakikada maksimum verim ve skor katkısı alabilir. Hızlı setler ve hızlı pas temposu şutörler için çok daha fazla boş şut imkânı anlamına gelecektir.



De Colo’nun soru işareti taşıdığı en önemli nokta, savunmadaki fizik problemi. De Colo ve Sloukas, birlikte sahada olduğunda savunmada fazla ince kalacaklardır. Özellikle ribauntlarda sorun yaşayabilecek olan bu ikili için güçlü patlayıcı niteliklere sahip fizikli iki numaraları savunmak oldukça zor olacaktır.



Fenerbahçe Beko, bu sorunu çözmek için mutlaka savunmasıyla öne çıkan, blok tehdidi olan atletik bir dört numara transferine ihtiyaç duyuyor. Sarı lacivertliler, bu hamle geldiği taktirde, Sloukas & De Colo ikilisinin yaratabileceği savunma problemlerini minimuma indirebilir. Söz konusu ikilinin hücumdaki verimliliğin arttırması halinde savunmadaki problemler, Obradovic tarafından pota altı oyuncularına ve özellikle de forvetlere daha fazla sorumluluk yüklenerek tolere edilebilir.