Namık Altunsoy: "Galibiyetle başlamak istiyoruz"

30.08.2019 16:38

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında sahasında konuk edeceği Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Antrenman öncesi açıklamada bulunan Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, Kardemir Karabük maçına iyi hazırlandıklarını söyledi. Maça mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyleyen Altunsoy, "Lige 3 puanla başlamak istiyoruz. Kardemir Karabükspor iyi bir takım. Karabükspor'u yeneceğiz. Tamamen galibiyete odaklandık. Karabükspor'un güzel bir geçmişi var. Genç bir takıma sahip. Bizde iyi hazırlandık. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Şuanda sadece tek düşüncemiz 3 puan almak. Sivaslı futbolseverleri yarın maça bekliyoruz. Taraftar desteği ile kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik direktör Namık Altunsoy yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Yeşil-beyazlılar idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.



Sivas Belediyespor ile Kardemir Karabükspor ligin ilk haftasında yarın karşı karşıya gelecek. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Alpaslan Şen yönetecek. - SİVAS

Kaynak: İHA