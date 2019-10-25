Nairo Quintana’nın 2020 Tour de France’ta olacağından şüphesi yok

25.10.2019 04:49

Kolombiyalı bisikletçi Nairo Quintana, eylül ayının ortasında sona eren La Vuelta’nın ardından yeni takımı Arkea Samsic’e katıldı. Quintana; 2012 yılından, yani 22 yaşından beri formasını giydiği İspanyol World Tour takımı Movistar’dan ayrılarak Fransa menşeili profesyonel kıta takımı Arkea Samsic ile sözleşme imzalamıştı.

Bir profesyonel kıta takımının, Tour de France’ın da içinde olduğu en üst seviye olan World Tour yarışlarına katılması için özel davet alması gerekiyor. 2019’da ve önceki yıllarda da Tour’a davetle gelen Arkea Samsic takımının 2020 Tour de France’ta olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Quintana da memleketi Kolombiya’daki bir basın toplantısında, Tour’da yer alacağından oldukça emin konuştu: “Size telaşsız bir şekilde söylemek istiyorum ki önümüzdeki yıl Tour de France’ta yer alacağız.”

Arkea Samsic, Quintana’nın yanı sıra kadrosuna, çok etaplı yarışlarda genel klasman galibiyetini hedefleyen takımlar için anahtar rol oynayacak bisikletçiler kattı. Hâli hazırda Fransa ulusal şampiyonu Warren Barguil’e sahip olan Fransız takımı, yine Movistar’dan Winner Anacona ve Team Ineos’tan Diego Rosa gibi iki önemli tırmanış domestiğiyle sözleşme imzaladı.

Beklentilerin altında

29 yaşındaki Nairo Quintana, son zamanlarda kendisinden beklenenleri bir türlü veremedi. Hatta beklentileri o kadar uzun süre karşılayamadı ki, Büyük Tur’lar öncesinde artık ismi en önemli favorilerin arasında geçmemeye başladı.

Kolombiyalı sporcu, son genel klasman şampiyonluğunu 2017 yılının ilkbaharında Tirreno-Adriatico’da yaşamıştı. 2018 ve 2019 sezonunu genel klasman zaferi konusunda boş geçen Quintana, bu iki yılda yalnızca ikişer galibiyet alabildi. Nairo; 2018’de İsviçre Bisiklet Turu ve Tour de France’ta birer etap, 2019’da ise Kolombiya Bisiklet Turu ve yine Tour de France’da birer etap galibiyeti aldı.

Quintana, şu ana kadar iki Büyük Tur zaferi yaşadı: 2014’te Giro d’Italia ve 2016 La Vuelta. Kolombiyalı, şu ana kadar Tour de France genel klasmanında zafere ulaşamadı. 2013 ve 2015’te gelen ikincilikler ve 2016’da gelen üçüncülük sonrası artık şampiyonluk yaşaması bekleniyordu. Ancak sonraki üç Tour’da da beklentilerin oldukça altında kalan bir Quintana izlemiştik.

Nairo’yu önümüzdeki üç yıl boyunca Arkea Samsic formasıyla izleyeceğiz. Beklenen Tour zaferinin 2020’nin temmuzunda ya da bir başka temmuzda gelip gelmeyeceğinde Quintana’nın kuvveti kadar; Chris Froome, Egan Bernal, Primoz Roglic ve diğer birçok güçlü genel klasmancı da belirleyici olacak.