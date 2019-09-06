Naim süleymanoğlu'nun film ve kitap tanıtım toplantısı yapıldı

06.09.2019 12:46

Tamer Taşpınar: Naim için ne yapsak azdır o çok büyük bir sporcuydu

"Naim'i tek kelime ile anlatsak 'Cep Herkülü' ifadesini kullanırız"

Özgür KABAN/ Ahmet Turhan ALTAY- İSTANBUL, - Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu için yapılan kitap ve film tanıtım toplantısında, "Naim bizim gururumuz. Naim'i bir kelime ile anlat deseler 'Cep Herkülü' ifadesini kullanırız. ABD'deki şampiyonadan sonra bu ad ona konulmuştur. Naim 60 kilo. Kendi kilosunun üç katından fazla ağırlık kaldırma başarısı göstermiş bir sporcudur. Kariyeri boyunca 46 dünya rekoru kırmış, üst üstte 3 olimpiyat kazanmış, 7 dünya 7 de Avrupa şampiyonluğu bulunan bir isim. Naim, çok çok başarılı, çok büyük bir sporcu, onun için ne yapsak azdır" dedi.

2017 yılının Kasım ayında kaybettiğimiz Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'nun film ve kitap tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul'da bir otelde yapılan tanıtım toplantısına "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin medya direktörü Arzu Mildan ve "Naim Cep Herkülü" kitabının yazarı da olan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar katıldı.

TAMER TAŞPINAR: NAİM'İ TEK KELİME İLE ANLATSAK CEP HERKÜLÜ İFADESİNİ KULLANIRIZ

Naim Süleymanoğlu'nun çok büyük bir sporcu olduğunu belirten Tamer Taşpınar, "Dünyada bu tip rekor kıran çok az sporcul var. Naim bizim gururumuz. Naim'i bir kelime ile anlat deseler 'Cep Herkülü' ifadesini kullanırız. ABD'deki şampiyonadan sonra bu ad ona konulmuştur. Naim 60 kilo, kilosunun üç katından fazla ağırlık kaldırma başarısı göstermiş bir sporcu. Kariyeri boyunca 46 dünya rekoru kırmış, üst üstte 3 olimpiyat kazanmış, 7 dünya 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan bir isim. Naim, çok çok başarılı çok büyük bir sporcu, onun için ne yapsak azdır. Hemen vefatından sonra onun adına Türkiye Şampiyonası düzenledik. Bir de uluslararası bir yarış istedik. Bu külfetli bir işti, birtakım araştırmalarımız oldu. Bu yıl vefatının 2'nci yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin bunu üstlenebileceğini söyledi. Maddi olarak bize büyük katkı sağlıyor. Kendisine de çok teşekkür ederim. İnşallah Kasım ayında uluslararası turnuvayı yapacağız. Bu açıdan da önemli çünkü olimpiyattan önce ülkeler puan topluyor. Naim'in adına yapacağımız yarışma da gümüş puan verecek. Naim'in hemen vefatından sonra çok güzel bir mezarlık yaptık. Bir yarışma açmıştık, benim kızım iç mimar, onunla ilgili beraber müthiş çalışmalar yaptık. Türk örf-adetlerine uygun, çok gösterişli olmayan, sadece mezar taşlarına olimpiyat halkalarının bulunduğu bir mezarlık tasarladık" şeklinde konuştu.

Kitap ve film hakkında da bilgi veren Taşpınar, "Naim'in hayatını bir kitapçık haline getirmeliydik. Kitapta onunla ilgili bilinen, bilinmeyen kendi ağzından konuşmalar var. Onu tanıyanların ifadeleri var. Kitabımız 4 bölümden oluşuyor. Ancak başka bir şey daha yapılması gerekiyordu. O da filmdi. 'Hayatını film yapabilir miyiz' diye düşünürken, bir çok arkadaşla bu konuları görüşürken, gönül rahatlığıyla söylüyorum, Mustafa Uslu diye bir kahraman çıktı ve böyle bir işe girişti. Kısmet olursa Kasım ayında vizyona girecek. Ayla ve Müslüm gibi Türkiye'nin en fazla izlenen filmlerini çeken Mustafa Uslu'nun yine tarihe geçecek bir film ortaya çıkartacağına inanıyoruz" dedi.

Medya İlişkileri Direktörü Arzu Mildan ise film hakkında, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi Kasım ayında vizyona girecek. Yapımcımız Mustafa Uslu, filmimizin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu yapıyor, senaryosunu Barış Pirhasan yazdı. Filmin başrollerinde Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Selen Öztürk gibi isimler yer alıyor. Umarım filmimizi beğenirsiniz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tamer Taşpınar'ın açıklamaları

-Arzu Mildan'ın açıklamaları

-Film ve kitaptan detaylar



05.09.2019 - Haber Kodu : 190905225

Kaynak: DHA