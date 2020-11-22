Nadir Gold İstanbul Basket: 89 - 69
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nadir Gold İstanbul Basket: 89 - 69

22.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.11.2020 18:39
Nadir Gold İstanbul Basket: 89 - 69

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin 6'ncı haftasında Samsunspor, kendi evinde karşılaştığı Nadir Gold İstanbul Basket takımını 89 - 69'luk skorla mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin 6'ncı haftasında Samsunspor, kendi evinde karşılaştığı Nadir Gold İstanbul Basket takımını 89 - 69'luk skorla mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

SALON: Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu

HAKEMLER: Uğur Üzen (xx), Umut Özgün Ergun (xx), Murat Arıkan (xx)SAMSUNSPOR: Can Özcan 4 (xx), Berkay (xx), Oğulcan (xx), Dukes 10 (xxx), Kaan Aydın 1 (xx), Ahmet Fatih 22 (xxx), Berkay 10 (xxx), Soares 28 (xxx), Mert Ali 6 (xx), Uğur Can Aksoy 6 (xx), Önder 2 (xx)

NADİR GOLD İSTANBUL BASKET: Zekeriya Yiğit 1 (x), Enes Bayraktar 16 (xx), Muhammet Ali (x), Enes Gül (x), Yusuf Eren 2 (x), Tolga (x), Koralp 5 (x), Karahan Tuan 4 (x), Şevket (x), Tarık 21 (xx), Ward 20 (xx)1'İNCİ PERİYOT: 26 – 12 DEVRE: 46 – 31 

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66 – 45 


- Samsun
Nadir Gold İstanbul Basket: 89 - 69
Nadir Gold İstanbul Basket: 89 - 69
Nadir Gold İstanbul Basket: 89 - 69

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLLİ

İlgili Haberler

Balıkesir Büyükşehir'in rakibi deplasmanda İstanbul Basket
Balıkesir Büyükşehir'in rakibi deplasmanda İstanbul Basket
Son 4 maçta 69 gol yiyen kadın takımının kaptanı: Köle gibi ev işleri yapmamızı istiyorlar
Son 4 maçta 69 gol yiyen kadın takımının kaptanı: Köle gibi ev işleri yapmamızı istiyorlar
Türk Telekom: 94-89
Türk Telekom: 94-89
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki İdil Fırat Demet Akalın Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Caner Erkin Samet Aybaba Malcolm Thomas Sebastian Vettel
Tüm Haberler Rusya Bursa Antalya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nadir Gold İstanbul Basket: 89 - 69 - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 18:49:20. #1.14#
title