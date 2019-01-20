İspanyol Tenisçi Nadal, Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde

Avustralya Açık Tenis Turnuvasında dünya 2 numarası Rafael Nadal çeyrek finale kaldı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal çeyrek finale kaldı.

İspanyol tenisçi, Çek Tomas Berdych'i 6-0, 6-1, 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Erkeklerde günün sürprizini ABD'li Frances Tiafoe gerçekleştirdi. Tiafoe, 20 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov'u 7-5, 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA
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