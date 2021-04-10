Nabil Dirar: Bu sezondan sonra Fenerbahçe'ye dönmek zorundayım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nabil Dirar: Bu sezondan sonra Fenerbahçe'ye dönmek zorundayım

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Club Brugge'e kiraladığı Nabil Dirar, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Faslı futbolcu sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönmek zorunda olduğunu belirtirken, "Bu sezondan sonra Fenerbahçe'ye dönmek zorundayım. Türkiye'den başka teklifler de var ama şu an emin değilim" ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra eski takımı Clube Brugge'e kiralık olarak dönen Nabil Dirar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bonservisi Fenerbahçe'de olan Faslı futbolcu sezon sonunda sarı-lacivertli ekibe geri dönmek zorunda olduğunu belirtti.

"FENERBAHÇE'YE DÖNMEK ZORUNDAYIM"

Sözleşmesi devam ettiği için Kanarya'ya geri döneceğini belirten Dirar, "1 yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmem var. Bu sezondan sonra Fenerbahçe'ye dönmek zorundayım. Türkiye'den başka teklifler de var ama şu an emin değilim. Çünkü, Belçika'ya geri dönmek beni çok mutlu etti. Mutluyum. Aileme ve arkadaşlarıma çok yakınım. Haftada 1-2 kez Brüksel'e gidiyordum. Sakatlandıktan sonra o kadar sık gidemiyorum, kaslarım için iyi gelmiyor" dedi.

Nabil Dirar: Bu sezondan sonra Fenerbahçe'ye dönmek zorundayım
Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil sonraki maçta oynayacak mı?
Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil sonraki maçta oynayacak mı?
Fenerbahçe - Denizlispor canlı takip! Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Denizlispor kaç kaç?
Fenerbahçe - Denizlispor canlı takip! Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Denizlispor kaç kaç?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Nur Sürer Dilan Çıtak Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Can Bartu Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nabil Dirar: Bu sezondan sonra Fenerbahçe'ye dönmek zorundayım - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 17:26:48. #1.16#
title