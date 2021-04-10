Nabil Dirar: Bu sezondan sonra Fenerbahçe'ye dönmek zorundayım

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Club Brugge'e kiraladığı Nabil Dirar, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Faslı futbolcu sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönmek zorunda olduğunu belirtirken, "Bu sezondan sonra Fenerbahçe'ye dönmek zorundayım. Türkiye'den başka teklifler de var ama şu an emin değilim" ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra eski takımı Clube Brugge'e kiralık olarak dönen Nabil Dirar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bonservisi Fenerbahçe'de olan Faslı futbolcu sezon sonunda sarı-lacivertli ekibe geri dönmek zorunda olduğunu belirtti.

"FENERBAHÇE'YE DÖNMEK ZORUNDAYIM"

Sözleşmesi devam ettiği için Kanarya'ya geri döneceğini belirten Dirar, "1 yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmem var. Bu sezondan sonra Fenerbahçe'ye dönmek zorundayım. Türkiye'den başka teklifler de var ama şu an emin değilim. Çünkü, Belçika'ya geri dönmek beni çok mutlu etti. Mutluyum. Aileme ve arkadaşlarıma çok yakınım. Haftada 1-2 kez Brüksel'e gidiyordum. Sakatlandıktan sonra o kadar sık gidemiyorum, kaslarım için iyi gelmiyor" dedi.