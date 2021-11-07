N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda Türkiye rekoru - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda Türkiye rekoru

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda Türkiye rekoru

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda yarışan Hüseyin Can, elde ettiği dereceyle 23 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda yarışan Hüseyin Can, elde ettiği dereceyle 23 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda yarışan Hüseyin Can, 2 saat 16 dakika 2 saniyelik derecesiyle 1985'ten beri kırılamayan rekoru kırmayı başardı.

Eski rekor 2 saat 17 dakika ve 26 saniye ile Semih Berber'in elinde bulunuyordu.

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda Türkiye rekoru

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda Türkiye rekoru

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda Türkiye rekoru

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
CHP ve İYİ Parti, 'Millet İttifakı dağılıyor' iddialarına yanıtı İstanbul Maratonu'ndaki görüntüleriyle verdi

CHP ve İYİ Parti, "Millet İttifakı dağılıyor" iddialarına yanıtı İstanbul Maratonu'ndaki görüntüleriyle verdi

 Türk atlet Hüseyin Can, İstanbul Maratonu'nda 36 yıllık rekoru kırdı

Türk atlet Hüseyin Can, İstanbul Maratonu'nda 36 yıllık rekoru kırdı

 N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Victor Kiplangat kazandı

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Victor Kiplangat kazandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title