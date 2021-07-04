Mysia Yolları'nda gençlerin keyifli yürüyüşü
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Mysia Yolları'nda gençlerin keyifli yürüyüşü

Mysia Yolları'nda gençlerin keyifli yürüyüşü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mysia Yolları Doğa Yürüyüşü'ne katılan Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri doğayla baş başa keyifli bir gün geçirdi.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mysia Yolları Doğa Yürüyüşü'ne katılan Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri doğayla baş başa keyifli bir gün geçirdi.

Nilüfer Belediyesi'nin doğa, tarih ve kültür rotalarını içeren, Mysia Yolları bu hafta Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerini ağırladı. Sabah erken saatlerde Unçukuru Mahallesi'nde başlayan yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de katılarak gençlere eşlik etti. Çok sayıda doğa tutkununun katıldığı yürüyüş Unçukuru-Ayva-Fadıllı'yı kapsayan P19 parkurunda gerçekleşti. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki parkur boyunca doğaseverler Güney Marmara'nın en büyük, Türkiye'nin ise dokuzuncu büyük mağarası olan Ayvaini Mağarası'nı da görme fırsatı yakaladı. Yürüyüşe katılanlar daha sonra antik dönemlerden bu yana dağlık bölge ile ova arasında doğal bir geçit görevi gören vadi içerisinden Uluabat gölü kıyısında bulunan Fadıllı Mahallesi'ndeki mesire alanında gezisini sonlandırdı.

Keyifli bir gün geçiren Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e düzenlenen etkinlik için teşekkür etti. - BURSA

Mysia Yolları'nda gençlerin keyifli yürüyüşü
Mysia Yolları'nda gençlerin keyifli yürüyüşü
Mysia Yolları'nda gençlerin keyifli yürüyüşü
Mysia Yolları'nda gençlerin keyifli yürüyüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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