Haberler » Spor » Myles Mack, Düzce Belediyespor'a 43 sayı attı - Spor

Myles Mack, Düzce Belediyespor'a 43 sayı attı

Türkiye Basket Ligi takımlarında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un Amerikalı gard oyuncusu Myles Mack, hafta sonu oynanan Düzce Belediye müsabakasında rakip potalara 43 sayı attı.

23.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:07
Myles Mack, Düzce Belediyespor'a 43 sayı attı

Basket Ligi takımlarında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un Amerikalı gard oyuncusu Myles Mack, hafta sonu oynanan Belediye müsabakasında rakip potalara 43 sayı attı. Mack, bu performansıyla Anadolu Efes'in Bayern Münih'i 104-75 yendiği maçta Shane Larkin'in 49 sayı üreterek tarihe geçtiği maçı hatırlattı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un bugüne kadar oynadığı 12 maçta bulduğu 976 sayının 286'sı Myles Mack'ten geldi. Mack, 1881 Düzce Belediyespor müsabakasında 43 sayı, 10 asist, 2 ribaunt ve 7 top çalma ile oynadı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, TBL'de 16 takım içinde 20 puan ile 4. sırada yer alarak iddiasını sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler