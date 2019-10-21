Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk çırılçıplak soyundu!
Çaykur Rizespor forması giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi Irına Moroziuk, sosyal medya hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı.
Çaykur Rizespor'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Seksi model, Instagram hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı.
YAKLAŞIK 35 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR
Irına Moroziuk'in Instagram'da yaklaşık 35 bin takipçisi bulunuyor. Irına'nın paylaşımları takipçilerinden büyük beğeni alıyor.
FUTBOL TOPUNU DÜŞÜRMEDEN ÜSTÜNÜ ÇIKARMIŞTI
Irina Moroziuk'un geçtiğimiz aylarda futbol topunu düşürmeden elbisesini çıkardığı video, sosyal medyada çok konuşulmuştu.