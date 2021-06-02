Muud'da mayısın bir numarası Ebru Yaşar oldu
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Muud'da mayısın bir numarası Ebru Yaşar oldu

Muud'da mayısın bir numarası Ebru Yaşar oldu
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Dijital müzik platformu Muud'un mayıs ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı.

Dijital müzik platformu Muud'un mayıs ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına zengin bir arşiv ve müzik dinleme deneyimi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Ebru Yaşar'ın 'Gel de Sevme' isimli albümü oldu.

Yaşar en çok dinlenen sanatçılar listesinde de zirvedeydi. "Yalnız Uyunmaz" isimli şarkı ile çıkış yapan 10 şarkılık albüme Gülden, Melda Gürbey ve Fikret Dedeoğlu gibi isimler şarkılarıyla katkıda bulunuyor.

Yabancı albümler kategorisinin zirvesine ise Olivia Rodrigo'nun SOUR albümü yerleşti. 18 yaşındaki genç şarkıcı tüm şarkıların sözlerini kendi yazdığı albümde, alternatif popun sade ve büyüleyici yönlerini bir araya getiriyor.

Mayıs ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Ebru Yaşar'ın "Gel de Sevme" albümünü Uzi'nin "Kan" ve Haluk Levent'in "Vasiyet' albümleri takip etti.

En çok dinlenen single'ların ilk üç sırasında yine Uzi'den "Krvn", Edis'den "Martılar" ve Derya Uluğ'dan "Kanunlar Gibi" parçaları yer aldı.

En çok dinlenen yerli sanatçılarda ise Ebru Yaşar'ı, Zeynep Bastık ve Uzi takip etti. INNA en çok dinlenen yabancı sanatçı oldu Muud'un en çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinde zirvede sahneye ilk kez 2008 yılında çıkan ve Hot albümü ile üne kavuşan Romanya doğumlu sanatçı INNA yer aldı.

INNA'yı The Weeknd ve Katy Perry izledi. Yabancı single'larda ise "Oh My God" ile INNA, "Jalebi Baby" ile Tesher ve "everything i wanted" ile Billie Eilish ilk üç sırayı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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Muud'da mayısın bir numarası Ebru Yaşar oldu - Haberler Ekonomi
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