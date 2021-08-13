'Mutlu Yüzler projesi' yüzleri güldürüyor
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'Mutlu Yüzler projesi' yüzleri güldürüyor

'Mutlu Yüzler projesi' yüzleri güldürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'de Mutlu Yüzler Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Yüzme Sporcuları, Gaziantep'te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasından 11 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülük derecesi alarak büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri'de Mutlu Yüzler Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Yüzme Sporcuları, Gaziantep'te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasından 11 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülük derecesi alarak büyük bir başarıya imza attı.

Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası 09 Ağustos 2021 tarihinde Gaziantep'te yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporcularımızdan İrem Serra Kirtik ve Melisa Şahin farklı kategorilerde 11 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülük ile şampiyonada Kayseri'yi zirveye taşıdı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; şampiyonada büyük bir başarıya imza atan sporcuları, Mutlu Yüzler Proje Koordinatörü Arzu Bayram Eser'i ve Antrenör Hasan Ertuğrul Çakmak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

'Mutlu Yüzler projesi' yüzleri güldürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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