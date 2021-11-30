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Mut'ta zeytin rekoltesi 160 bin ton

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mut'ta zeytin rekoltesi 160 bin ton

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl zeytin rekoltesi 160 bin ton olarak gerçekleşti.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl zeytin rekoltesi 160 bin ton olarak gerçekleşti.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, yaptığı açıklamada, bu yıl sıcaklardan dolayı zeytinde yüzde 13 kayıp olduğunu söyledi.

Türkiye'de zeytin üretiminin yüzde 14'ünün gerçekleştirildiği ilçede, kayıtlı ve kayıtsız toplam 15 milyon adet zeytin ağacı olduğunu söyleyen Bayır, "11 zeytin salamura işleme tesisi ile 21 zeytinyağı fabrikası faaliyette. Bin 300 yıllık anıt zeytin ağacının bulunduğu ilçede toplam 700 bin dekarlık alanın 280 bin dekar alanında zeytin üretimi yapılmakta. Bu yıl ürün az olmasına rağmen kaliteli üründen dolayı zeytin fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü. Yağlık zeytin bile 4 liradan alıcı buldu. 12 liraya kadar alıcı bulan zeytin fiyatlarının yanı sıra, zeytinyağının kilosu ise 40 liradan satılıyor." dedi. - MERSİN

Mut'ta zeytin rekoltesi 160 bin ton

Mut'ta zeytin rekoltesi 160 bin ton

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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