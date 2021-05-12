Mustafakemalpaşa'ya değer katacak
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Mustafakemalpaşa'ya değer katacak

Mustafakemalpaşa'ya değer katacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde yılların özlemi olan Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesislerinin ikinci etabında çalışmaları hızlandırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde yılların özlemi olan Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesislerinin ikinci etabında çalışmaları hızlandırdı. Dış cephe kaplamaları devam eden projede mekanik tesisat imalatlarına da başlandı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1991 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan kaderine terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alanı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezi haline getirecek dev projede ikinci etap çalışmaları hızla devam ediyor. İlçe girişindeki Etibank'ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak devreye giren Bursa Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonlarının bulunacağı dev kompleks için Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine gitmişti. Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon TL harcanan projenin kaba inşaatları tamamlanmıştı. İlçe halkının yıllardır özlemle beklediği tesislerin ikinci etap ihalesi geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapılmış ve yer tesliminin ardından yüklenici firma çalışmalara başlamıştı.

Dış cephe kaplamaları devam eden projede mekanik tesisat imalatlarına da başlanırken, proje tamamlandığında Mustafakemalpaşa ilçesi kadınların, çocukların ve gençlerin sanatsal, kültürel anlamda güzel etkinlikler yapabilecekleri, sinema salonu, toplantı ve konferans salonları ile ciddi organizasyonların gerçekleştirilebileceği ayrıcalıklı bir mekan kazanmış olacak. - BURSA

Mustafakemalpaşa'ya değer katacak
Mustafakemalpaşa'ya değer katacak
Mustafakemalpaşa'ya değer katacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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