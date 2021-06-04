Mustafa Uslu'dan TOBB nefes kredisi açıklaması
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Mustafa Uslu'dan TOBB nefes kredisi açıklaması

Mustafa Uslu'dan TOBB nefes kredisi açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu, TOBB ve 365 oda-borsa tarafından üyelerine yönelik sağlanan nefes kredisinin 8'inci fazının uygulamaya konulduğunu söyledi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu, TOBB ve 365 oda-borsa tarafından üyelerine yönelik sağlanan nefes kredisinin 8'inci fazının uygulamaya konulduğunu söyledi. Başkan Uslu, korona virüs salgınının işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek üzere uygulanacak TOBB nefes kredisine başvuruların oda ve borsalardan alınacak faaliyet belgesi ile bankalardan yapabileceğini söyledi.

Kredi ile işletmelere 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkanı tanınacağını belirten ATSO Başkanı Mustafa Uslu, "Kredi taksitleri ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödenecek. Kredinin faizi yıllık yüzde 17,50 olacak. Krediden cirosu 10 milyon TL ve altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecek. 2019 Yılından sonra kurulmuş işletmelerde ise ciro kaybı şartı aranmayacak. 2020 Yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak kaynaklarımızı bir kez daha üyelerimiz için kullanacağız. Pandemi sürecinde finansmana erişimde sıkıntı yaşayan üyelerimiz nefes kredisiyle finansal sıkıntılarına çözüm bulabilecekler" diye konuştu.

Başkan Uslu, Nefes Kredisi'nin 8'inci kez hayata geçirilmesini sağlayan başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere bakanlara, bürokratlara ve bankalara teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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