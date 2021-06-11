Org ile yaptığı marş sosyal medyayı yıktı! Minik Fevzi, Mustafa Sandal ve Kıraç'tan daha çok beğenildi

Bestelediği şarkıları evindeki org ile çalıp, sosyal medyada paylaştıktan sonra fenomen olan Fevzi Kaan Türker, Milli Takım için de müzik aletinin başına oturdu. 'Ölürüm Türkiyem' türküsüne kendi sözlerini ekleyip Milli Takım için bir parça ortaya çıkartan Fevzi, sosyal medyayı salladı. Mustafa Sandal ve Kıraç'ın Milli Takım için yaptığı marşı beğenmeyenler, Fevzi'nin daha faydalı bir iş yaptığı şeklinde yorumlar yaptı.

Son günlerde Milli Takım için yapılan parçalar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kıraç'ın yaptığı marşta 'Mehmetçik' sözünü kullanması, ünlü şarkıcıyı hedef haline getirdi. Milli Takım için Mustafa Sandal da bir marş yaptı ancak bu da beğenilmedi. Orgunun başına geçen Fevzi'nin yaptığı şarkı üstünden Sandal ve Kıraç'ın marşlarıyla alay edildi.

"BU KADAR ETKİLİ OLAMAZ"

Fevzi için bırakılan, "Kıraç ve Mustafa Sandal bu çocuk kadar etkili olamaz" yorumu büyük etkileşim aldı. Evinde kamera karşısında ufak yaşlardan beri orguyla paylaşımlar yapan Fevzi, büyük bir kitlenin de sahibi. Fevzi, geçtiğimiz günlerde Haberler.com'un konuğu olmuştu.