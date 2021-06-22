Mustafa Reşit Akçay, final maçına oksijen tüpü ile çıkmıştı
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Mustafa Reşit Akçay, final maçına oksijen tüpü ile çıkmıştı

Mustafa Reşit Akçay, final maçına oksijen tüpü ile çıkmıştı
Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Haberler | Spor

Koronavirüs tedavisi dolayısıyla yoğun bakımda olan TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Koronavirüs tedavisi dolayısıyla yoğun bakımda olan TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor. 62 yaşındaki teknik adam, Sakaryaspor'a karşı oynadıkları Misli.com 2'nci Lig Play-Off Final maçında yedek kulübesinde yanına koyduğu oksijen tüpünden destek alarak takımını yönetmişti.

Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören deneyimli teknik adam Mustafa Reşit Akçay'ın son durumuyla ilgili olarak KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliği'nden bir açıklama geldi. Akçay'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, solunum yetmezliği çektiği ve bu sebeple yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Hastamızın, solunum sıkıntısının derinleşmesi nedeniyle önce solunum cihazına bağlanmış, takiben kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yaşamsal fonksiyonları kontrol altına alınmıştır. Hastamızın genel durumu ciddiyetini korumakta olup, halen yoğun bakım ünitemizde takip ve tedavisi devam etmektedir" denildi.FİNALDE TAKIMININ BAŞINDA OLMAK İSTEDİMisli.com 2'nci Lig Play-Off Finali'nde 28 Mayıs 2021 tarihinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1'inci Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın hastalığından dolayı takımın başında yer alamayacağı belirtilmişti. Ancak, tecrübeli çalıştırıcı takımını yalnız bırakmak istemediği için maç boyunca yedek kulübesinde bulunan oksijen tüpünden destek almıştı. Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına ise rahatsızlığı nedeniyle katılamamıştı.

- Adam

Mustafa Reşit Akçay, final maçına oksijen tüpü ile çıkmıştı
Mustafa Reşit Akçay, final maçına oksijen tüpü ile çıkmıştı
Mustafa Reşit Akçay, final maçına oksijen tüpü ile çıkmıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar

Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
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