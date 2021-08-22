Mustafa Reşit Akçay: "Doğru oyunu ve saha duruşunu iyi çalışmamız gerekiyor"
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Mustafa Reşit Akçay: "Doğru oyunu ve saha duruşunu iyi çalışmamız gerekiyor"

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Spor

- Mustafa Reşit Akçay: "Doğru oyunu ve saha duruşunu iyi çalışmamız gerekiyor" Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, MKE Ankaragücü maçının ardından, "Bu lige yabancı gibi görünebiliriz fakat doğru oyunu ve saha duruşunu iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.

- Mustafa Reşit Akçay: "Doğru oyunu ve saha duruşunu iyi çalışmamız gerekiyor"

ANKARA - Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, MKE Ankaragücü maçının ardından, "Bu lige yabancı gibi görünebiliriz fakat doğru oyunu ve saha duruşunu iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, "Önemli bir müsabakaydı bizim açımızdan. Puansız olarak geldik ve şu an puan alarak dönüyoruz. Bu müsabakada gerek fiziksel gerekse taktiksel değerler lehimize olmasına rağmen kaybettik. Bu müsabakada da saha duruşumuz iyi, fiziksel olarak son on dakikaya kadar alanda durduk, gol pozisyonunda bulunamadık. Fakat doğru oynamaya yönelik isteğimiz devam ediyor. Teknik ve taktik tavırlar gelişmesi en kolay olan tavırlardır. Bu ligde ilk defa oynuyoruz yabancı gibi görünebiliriz fakat doğru oyunu ve saha duruşunu iyi çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Türk antrenör olarak kaygılarım var"

Maç sırasında yaşanan olayların ardından Türk teknik adamların sorunlarını aktaran Akçay, "Bugün sahada rakip takımın hocası için birinci dakikadan itibaren söylenenler var. Benim kaygılarım var. Türk antrenör olarak kaygılarım var. Türk antrenörü hiç de geride değil fakat biz kaygılanıyoruz. Biz ne zaman paket olacağız diye beklemedeyiz. Birkaç teknik adamımın sözleşmesi çok güçlü ve camiası ile barışık. Onların dışındaki teknik adamların camiayla barışık veya sözleşmesi güçlü değil. Bu futbolun kaliteli olması yöneticilerden geçer. Eğer bir takım başarılı oluyorsa bunun sebebi yönetimdir, eğer bir takım başarısız oluyorsa bunun nedeni de yönetimdir" değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Reşit Akçay: 'Doğru oyunu ve saha duruşunu iyi çalışmamız gerekiyor'
Mustafa Reşit Akçay: 'Doğru oyunu ve saha duruşunu iyi çalışmamız gerekiyor'
Mustafa Reşit Akçay: 'Doğru oyunu ve saha duruşunu iyi çalışmamız gerekiyor'
Mustafa Reşit Akçay: 'Doğru oyunu ve saha duruşunu iyi çalışmamız gerekiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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Mustafa Reşit Akçay: "Doğru oyunu ve saha duruşunu iyi çalışmamız gerekiyor" - Haberler Spor
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