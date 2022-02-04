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Mustafa Pektemek antrenmanlara başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mustafa Pektemek antrenmanlara başladı

Yukatel Kayserispor'un forvet oyuncusu Mustafa Pektemek, burun ameliyatından sonra antrenmanlara başladı.

Yukatel Kayserispor'un forvet oyuncusu Mustafa Pektemek, burun ameliyatından sonra antrenmanlara başladı. Tecrübeli futbolcu, antrenmanlarında özel maske kullanıyor.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'da Mustafa Pektemek antrenmanlara başladı. Ligde son oynanan Kasımpaşa maçında yaşadığı şansız sakatlık sonrası başarılı bir operasyon geçiren tecrübeli futbolcu Mustafa Pektemek, takımla çalışmalara başladı. Mustafa Pektemek antrenmanda özel maske ile yer aldı.

Burnu kırıldığı için Antalya kampında yer almayan Mustafa Pektemek'in Hatayspor maçı kadrosunda yer almayacağı öğrenilirken Galatasaray maçına yetişeceği bilgisine ulaşıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Pektemek, Kayserispor, Spor, Haber

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