Mustafa Özer: "Takım halinde savunmayı iyi yapan bir takımım vardı"
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Mustafa Özer: "Takım halinde savunmayı iyi yapan bir takımım vardı"

14.12.2020 22:51 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:55

- Mustafa Özer: "Takım halinde savunmayı iyi yapan bir takımım vardı" TFF 1. Lig'in 14. haftasında evinde BS Ümraniyespor ile berabere kalan, Ankaraspor'da teknik direktör Mustafa Özer, "Takım halinde savunmayı iyi yapan bir takımım vardı" dedi.

- Mustafa Özer: "Takım halinde savunmayı iyi yapan bir takımım vardı"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 14. haftasında evinde BS Ümraniyespor ile berabere kalan, Ankaraspor'da teknik direktör Mustafa Özer, "Takım halinde savunmayı iyi yapan bir takımım vardı" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Özer, "Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. 90 dakika hatta 94 dakika boyunca çok güzel mücadele ettiler. Soyunma odasında tebrik ettim. Kazansak çok iyi olacaktı ama maç berabere bitti. Ümraniyespor'u da tebrik ediyorum. Oyuna baktığımız zaman çok pozisyonlarımız vardı. Onların da bir iki tane pozisyonları vardı. Ama oyunun geneline baktığınız zaman; takım halinde savunmayı iyi yapan bir takımım vardı. Bizim zaten en büyük sıkıntımız 3. bölgede gol yollarında. Onu da inşallah çözersek daha iyi olacak. Maçtan önce Beykan'ın dedesi vefat etmişti. Ona da baş sağlığı diliyorum. Sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Maçta da özveriyle oynadı. Çok genç bir takımım var. İlk defa oynattığım oyuncularım vardı bugün. Onlar da iyi oynadı. Onların adına da sevindim. Çalışıp Ankaraspor'u iyi yerlere getirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Mustafa Özer: 'Takım halinde savunmayı iyi yapan bir takımım vardı'
Mustafa Özer: 'Takım halinde savunmayı iyi yapan bir takımım vardı'
Mustafa Özer: 'Takım halinde savunmayı iyi yapan bir takımım vardı'
Mustafa Özer: 'Takım halinde savunmayı iyi yapan bir takımım vardı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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