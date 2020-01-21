Mustafa Koç, vefatının 4’üncü yılında kabrinde anıldı

21.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:42

İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanında düzenlenen törende konuşan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Mustafa Koç'un kendilerine ve tüm çevresine inanç aşılayan, güç, güven ve ilham veren, vizyon sahibi bir lider olduğunu ifade etti.