Mustafa Keçeli: Geçen yılın şampiyonu olan bir takıma karşı buradan alınan 1 puan iyi
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Mustafa Keçeli: Geçen yılın şampiyonu olan bir takıma karşı buradan alınan 1 puan iyi

Mustafa Keçeli: Geçen yılın şampiyonu olan bir takıma karşı buradan alınan 1 puan iyi
Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Tüm takımların zorlu bir periyottan geçtiğini ifade eden Mustafa Keçeli, "3 günde 1 maç oynadık. Rotasyon yapmamız gerekiyordu. Oyuncularımız istediğimiz performansı gösterdiler. Bugün ilk kez 3'lü oynadık. 3-4-2-1 dizilişi ile sahadaydık. İlk yarı iyi oynadık, pozisyonlarımız vardı. Ancak futbol gol atma üzerine kurulu bir oyun. Pozisyonlara girdik ama atamadık. İyi bir oyun var. Bugün karşımızda da iyi bir takım vardı. Geçen yılın şampiyonu olan bir takıma karşı buradan alınan 1 puan iyi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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