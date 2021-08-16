Mustafa Er: "Son derece üzgünüz"
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Mustafa Er: "Son derece üzgünüz"

Mustafa Er: 'Son derece üzgünüz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Adanaspor'la 1-1 berabere kaldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Adanaspor'la 1-1 berabere kaldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Son derece üzgünüz. Seyircimiz önünde kazanmak istiyorduk. Bireysek hata yaptık ama eşitliği de hemen sağladık. Mücadelemiz iyiydi. Bazı eksiklerimiz de vardı. Üçüncü bölgede çok zayıf kaldık. Rakibe pozisyon vermedik ama biz de giremedik. Gönül isterdi ki galibiyetle başlasaydık. Yeni bir takımız. Çoğu futbolcumuz henüz hazır değil. Bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Taha Altıkardeş'i teknik anlamda değiştirdik"

Yeni transferlerle de ilgili konuşan genç teknik adam, şunları söyledi:

"Yeni transferimizi çoğu kamp geçirmedi. Bize bir süre lazım. 7'inci, 8'inci haftayı bulabilir hazır olmaları. Bu süreyi de minimum kayıpla geçirmemiz lazım. Milli araya kadar minimum kayıp yaşamamız lazım. Her anlamda hazır olmamız biraz süre alacak. Biz bugün 2 puan kaybettik. Bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapacağız."

Mustafa Er, Taha Altıkardeş'in oyundan çıkmasıyla ilgili de her hangi bir sakatlığın yaşanmadığını tamamen teknik bir karar olduğunu belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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