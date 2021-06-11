Mustafa Er, Ertuğrul Sağlam'dan sonra ilki gerçekleştirecek
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Mustafa Er, Ertuğrul Sağlam'dan sonra ilki gerçekleştirecek

Mustafa Er, Ertuğrul Sağlam'dan sonra ilki gerçekleştirecek
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da tamamlayan ve 3 yıllığına yeniden anlaşılan Mustafa Er, Ertuğrul Sağlam'ın ardından ilk kez sezonu tamamlamasının ardından ertesi sezonda da görev başında olacak.

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da tamamlayan ve 3 yıllığına yeniden anlaşılan Mustafa Er, Ertuğrul Sağlam'ın ardından ilk kez sezonu tamamlamasının ardından ertesi sezonda da görev başında olacak.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da, yönetim değişikliğinin ardından teknik direktör Mustafa Er ile devam edileceği açıklandı. Geçtiğimiz sezonun tamamında takımın başında yer alan genç teknik adam, buna göre; önümüzdeki sezon da takımın teknik patronluğunu üstlenecek.

Bursa kulübünün, 2014/15 sezonunda Şenol Güneş ile başlayıp bitirdiği sezonun ardından ilk kez takımı, sezonun tamamında yöneten Er ile birlikte Bursaspor, yeni bir ilki daha gerçekleştirecek. 41 yaşındaki teknik adam, Ertuğrul Sağlam'ın ardından ilk kez tamamladığı bir sezonun ardından, bir sonraki sezon da takımın başında olacak.SON DÖNEMLERDE, SAĞLAM'IN ARDINDAN İLK OLDUDaha önce Bursaspor'un başına 2009 yılının Ocak ayında geçerek, 2013 yılının Şubat ayına kadar teknik direktörlük görevini aralıksız olarak sürdüren Ertuğrul Sağlam, yeşil beyazlılar ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Sağlam, daha sonra tekrar göreve gelse de istenen başarıya ulaşılamadı.İSTİKRAR YAKALANACAKAkabinde, Sağlam'ın görevine son verilmesiyle teknik direktör konusunda istikrar yakalayamayan Bursaspor, bu süreçte takımı pek çok farklı teknik direktöre emanet etti. Son 8 yıl boyunca Bursaspor'da yalnızca Şenol Güneş ve Mustafa Er, sezonu başladığı gibi tamamlayabilen isimler oldu. Özellikle Güneş dönemi sonrası son 6 yılda 11 farklı teknik direktör Bursaspor'un başında yer aldı.

Mustafa Er, Ertuğrul Sağlam'dan sonra ilki gerçekleştirecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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