SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
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SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama

SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılamaMustafa KÖPRÜLÜ ? Ahmet Turhan ALTAY / İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da bugün göreve başlayan teknik direktör Mustafa Denizli, Altaylı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.

SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama

Mustafa KÖPRÜLÜ ? Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da bugün göreve başlayan teknik direktör Mustafa Denizli, Altaylı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı. Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde siyah-beyazlı takımla sahada küçük bir toplantı yaptıktan sonra ilk antrenmanına çıkan 71 yaşındaki çalıştırıcıya 12'nci adam tam destek verdi. Tesisin dışında toplanan Altaylı taraftarlar meşaleler yakıp Süper Lig yarışı veren İzmir ekibini ve Mustafa Denizli'yi verdikleri destekle motive etti.

"ŞAMPİYON YAP BİZİ, HEYKELİNİ DİKELİM"

Siyah-beyazlı taraftarlar, 'Büyük Mustafa, hoş geldin yuvana Büyük Altay'a" ve "Şampiyon yap bizi heykelini dikelim' şeklinde tezahüratlarla tempo tuttu. Tellerin dışından antrenmanı takip eden Altaylı taraftarların yanlarına kadar giren Mustafa Denizli, 'İnşallah hep birlikte inşallah başaracağız' mesajı verdi. Bu arada son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Mert Nobre, yardımcı antrenör olarak göreve başladı. Denizli'nin diğer yardımcısı ise Gökhan Karaaslan oldu.

SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama
SPOR Mustafa Denizli'ye Altay'ın başındaki ilk idmanda taraftardan meşaleli karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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