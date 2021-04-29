Mustafa Denizli: Laf olsun diye gelmedik
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Mustafa Denizli: Laf olsun diye gelmedik

Mustafa Denizli: Laf olsun diye gelmedik
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Altay'da dün göreve başlayan Mustafa Denizli, "Buraya laf olsun diye gelmedik.

TFF 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Altay'da dün göreve başlayan Mustafa Denizli, "Buraya laf olsun diye gelmedik. İnandığım için geldim" mesajı verdi. Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği siyah-beyazlı kulübe 38 yıl sonra dönen Türk futbolunun en kariyerli teknik adamlarından Mustafa Denizli, "Nasıl her Altaylı'nın kalbinde benim algım farklı, her Altaylı'nın da bendeki algısı çok farklı. Kulübe dönüp ilk kez antrenmana çıkmak, onlarla beraber olmak benim adıma heyecan verici, camia adına da heyecan verici ve benim için fazlasıyla gurur verici. Kısa bir süre kaldı. Bu kısa sürede yapmamız gereken çalışmaları yapacağız ve düşündüğümüz her şeyi inşallah gerçekleştireceğiz" dedi. 

"Önümüzde bizi bekleyen ciddi bir sınav var" uyarısında bulunan 71 yaşındaki usta teknik adam, "Buraya laf olsun diye gelmedik. İnandığım için, bu kulübe yıllarımı verdiğim için geldim. Bu kulübe bu kadar hizmet yaptıktan sonra burada görev almanın kaçılınmaz bir durum olduğu benim açımdan son derece önemli. İlk antrenmanımızı tamamladık. Çocuklardan memnunum. Tahmin ediyorum her geçen gün, her geçen saat onlar da benim ne istediklerimi anlayacaklar ve hep birlikte düşündüğümüz hedefe gideceğiz" diye konuştu.

Teknik direktör Mustafa Denizli, ligde cumartesi günü deplasmanda oynanacak Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.KADRODA OPERASYON YAPILDIGöreve gelmeden önce yönetime, "Kulübün çok geniş bir kadrosu var, bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum" mesajı veren Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, düğmeye bastı. Deneyimli teknik adamın raporuyla siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu kadro dışı kaldı. Tecrübeli futbolcu Yekta Kurtuluş başta olmak üzere, orta saha oyuncusu İlhan Depe, stoper Lokman Gör, ön libero Harun Alpsoy, sol kanat Adbullah Aydın, stoper Gençer Cansev'e sezon sonuna kadar izin verildi. Bu futbolcular arasında Yekta ile Beşiktaş'tan kiralanan gurbetçi Abdullah ve Fraport-Tav Antalyaspor'dan kiralanan Harun'un sözleşmeleri sona erecek. 2022'ye kadar kontratları olan İlhan, Gençer ve Lokman için sezon sonunda karar verilecek.

Mustafa Denizli: Laf olsun diye gelmedik
Mustafa Denizli: Laf olsun diye gelmedik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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