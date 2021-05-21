Mustafa Cengiz yarım saatte fikir değiştirdi! "Seçimlere girmiyorum" dedikten sonra başkanlığa talip oldu

Mustafa Cengiz, basın toplantısında yarım saat içinde bir konuda iki farklı karar paylaştı. Cengiz başkanlık için, "Ben 29 Mayıs'ta yapılacak ilk seçimlerde aday olmayacağımı söyledim. Şimdi 'R' yapıyor demesinler. Benim yönetimimden biri aday olursa onu destekleyeceğim, aday olmayacağım. Onlara teklif ettim ama kabul etmediler. Onlar aday olmazsa farklı. Bu seçimde ben aday olmuyorum, yönetimden biri aday olursa destek vereceğim." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının başında seçimde aday olmayacağını söyleyen Mustafa Cengiz, ilerleyen dakikalarda ise tam tersi bir açıklama yaptı.

İşte Cengiz'in başkanlıkla ilgili son sözleri:

"ADAY OLUN DİYORUM"

"Ben Abdürrahim Beye, Yusuf Beye ve Kaan Beye adaylık teklif ettim ama hayır dediler. Sizin önünüzde bir kez daha teklif ediyorum. Bu seçimde aday olmalarını istiyorum.

"OĞLUMUN YÖNETİMDE NE İŞİ VAR"

Oğlumu yönetim listelerine sokacağım haberleri var, arkadaşlar yapmayın ya. Ben şu an başkanlık yapıyorsam oğlumun sayesinde. İşlerime o bakıyor. Eğer o da gelirse biz biteriz, kim bakacak işlere

"ONLAR GİRMEZSE ADAY OLACAĞIM"

Ben 29 Mayıs'ta yapılacak ilk seçimlerde aday olmayacağımı söyledim. Şimdi 'R' yapıyor demesinler. Benim yönetimimden biri aday olursa onu destekleyeceğim, aday olmayacağım. Onlara teklif ettim ama kabul etmediler.. Bu seçimde ben aday olmuyorum, yönetimden biri aday olursa destek vereceğim.

"BENDEN BETERLER"

Adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim. Onlar benden beter. Ben onlara moral vermek durumundayım. Albayrak, Günay ve Kançal'a teklif yaptım aday olun dedim; üçü de hayır dedi. Bu seçimde aday olmalarını istiyorum."