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Mustafa Cengiz stattan ayrıldı

- Mustafa Cengiz stattan ayrıldıİSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan toplantı sonrasında Galatasaray Türk Telekom Stadı'ndan ayrıldı.

11.11.2019 20:19 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:19
Mustafa Cengiz stattan ayrıldı

- stattan ayrıldı

İSTANBUL - Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan toplantı sonrasında Galatasaray Stadı'ndan ayrıldı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi. Seçim kararı alınacağı iddia edilen toplantının ardından Başkan Mustafa Cengiz, hiçbir açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Mustafa Cengiz stattan ayrıldı
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