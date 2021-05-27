Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarar ettik
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Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarar ettik

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, saha içindeki başarısızlıktan dert yakınıyor. Cengiz'in kulüp içinde yaptığı sohbetlerde, "Hocamız kimi istediyse transfer ettim. Gelen oyuncuların kariyeri ve maliyetleri ortada. Yönetim olacak harcadığımız paranın saha içinde karşılığını göremedik. Kaçan iki şampiyonluk bize 130 milyon euroya mal oldu" diye konuştuğu iddia edildi.

Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bir kere bile eve geçmiş olsun dilemeye gelmedin. Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam! Seni tebrik ediyorum, eserinle övünebilirsin! Sen yönetim kuruluna hakaret ediyorsun, ey Fatih Terim!" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı ise kendi el yazısıyla kaleme aldığı yazıda, "İthamlara vereceğim cevaplara olan merakın farkındayım. Ancak mevcut başkan hakkında şu an yapabileceğim tek şey var, acil şifalar dilemek'' demekle yetindi.

19 GÜN HOCASIZ

İkili arasındaki ipler tamamen koptu ve gözler önce 31 Mayıs'a, sonra 19 Haziran'a çevrildi. 31 Mayıs'ta Fatih Terim'in sözleşmesi sona erecek ve Galatasaray seçime kadar 19 gün hocasız kalacak

"KİMİ İSTEDİYSE ALDIM"

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Fatih Terim konusunda geri adım atmayacak Mustafa Cengiz'in kulüp içinde yaptığı sohbetlerde, "Hocamız kimi istediyse transfer ettim. Gelen oyuncuların kariyeri ve maliyetleri ortada. Ancak yönetim olarak harcadığımız paranın saha içinde karşılığını alamadık. Kaçan iki şampiyonluk 130 milyon euroya (1 milyar 340 milyon TL) mal oldu!" ifadelerini kullandığı belirlendi.

Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarar ettik
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