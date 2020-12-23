Mustafa Cengiz, Falcao için transfer ateşini yaktı: Devre arasında her şey olabilir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, uzun süredir sahalardan uzak olan ve devre arasında takımdan ayrılacağı konuşulan Falcao'yla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kolombiyalı golcünün Galatasaray'ı zor durumda bırakmayacağını söyleyen Cengiz, devre arasında her şeyin olabileceğini belirterek transfer için açık kapı bıraktı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Falcao'nun Ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı hakkındaki bir soruyu cevapladı; "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Falcao'nun Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi? Bilmiyorum. Devre arasında Falcao'yla alakalı her şey olabilir" dedi.

"GÜNDÜZ GÖRSEN KORKARDIN"

Falcao'nun çok büyük bir futbolcu olduğunun altını çize Mustafa Cengiz, "Falcao'yu getirdik, 60 bin kişi karşıladı. İstanbul Emniyeti aradı bizi... Falcao'ya dedik ki, bu kalabalığı gündüz görsen korkardın" şeklinde konuştu.