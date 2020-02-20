Haberler » Spor » Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz - Spor

Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 4 büyük kulübün başkanlarının toplanmasıyla ilgili, "Er meydanından kaçılmaz, zevkle gelirim ama diğer kulüp başkanları uygun mu? Alternatif saatler vermek lazım. Saat ve tarih uygun olsun yeter" dedi.

20.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:20
Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz

TSYD, 26 Şubat Çarşamba günü, , Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenleneceğini açıkladı. Galatasaray Başkanı de bu görüşmeyle alakalı açıklamalarda bulundu.

"ZEVKLE GELİRİM"

Cengiz, "Ben şimdi bunu yolda öğrendim. Bana gelen bir şey yok. Televizyon kurumundan da davet aldım, şimdi ben katılırım... Er meydanından kaçılmaz, zevkle gelirim ama diğer kulüp başkanları uygun mu? Alternatif saatler vermek lazım. Saat ve tarih uygun olsun yeter. Sayın valimiz telefon etti. Ben kabul ettim derhal. 4 büyük kulüp başkanı ve TFF Başkanı bir araya geleceğiz. İlla bir dernek ve televizyon gerekmiyor. Ben hemen evet dedim, ben kaçmam. Umarım onlar da kabul eder" dedi.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler