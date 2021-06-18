Mustafa Cengiz'den FFP müjdesi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık
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Mustafa Cengiz'den FFP müjdesi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonu GS TV'de açıklamalarda bulundu. UEFA ile FFP anlaşmasının bittiği resmen ilan eden başkan, "Bugün vereceğim sevinçli haber, bugün itibarıyla 1 yılımız olmasına rağmen FFP'den çıkış yaptık. UEFA'ya çok teşekkür ederim. Bize ikna oldular" dedi. Mustafa Cengiz'in bu sözlerinden sonra Galatasaray sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi açıklamalarda bulundu. Cengiz, UEFA ile FFP anlaşmasının resmen bittiğini duyurdu.

"UEFA'YA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Bugün biraz rahatsızım. Üst üste 3 terapi birden olunca yordu beni. Ancak yine de bir Galatasaraylı olarak dimdik ayaktayım. Bir müjdeyi camiama vermek istiyorum. Geldiğimiz günden beri FFP ile uğraştık. UEFA sağ olsun bizi çok iyi dinledi. 2+1 ceza alacakken, 4 yıl yapılandırma yaptık. CAS'a gittik, onu da kazandık. Ancak UEFA bizi sınırladı. Transferlerde, satmadan alamazsın kuralı çok zorladı bizi. Belki bunu taraftara anlatamadık. Eleştiriye asla kızmam. Haklı bir eleştiriyse ders alırım. 3 yılda 2 şampiyonluk aldık, 2 de kupa aldık. Bu, camianın gücünden geliyor. Bugün vereceğim sevinçli haber, bugün itibarıyla 1 yılımız olmasına rağmen FFP'den çıkış yaptık. UEFA'ya çok teşekkür ederim. Bize ikna oldular" ifadelerini kullandı.

"İDARİ, MALİ VE SPORTİF KISITLAMALAR TÜMÜYLE KALDIRILMIŞTIR"

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından kısa bir süre sonra resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Anlaşması'na tam uyum göstermesinin ardından Uzlaşma Anlaşması kapsamında öngörülen süreden 1 yıl erken çıkmak amacıyla 2021 yılının Şubat ayında başvuruda bulunmuştur. UEFA'nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020/21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Anlaşması'nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bugün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Sn. Yves Leterme tarafından kulübümüze gönderilen yazıyla beraber kulübümüz, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır. Bu kararla beraber kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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