Mustafa Cengiz'den F.Bahçe'ye gönderme: En çok transfer yapana şampiyonluk verilsin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer dönemini değerlendiren Cengiz, "En çok transfer yapana madalya verilecekse, rakibimize şampiyonluk verilsin. Biz transfer döneminde küme düştük" diyerek Fenerbahçe'ye transfer göndermesinde bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer dönemi, teknik direktör Fatih Terim ve sarı kırmızılı takımın son durumuyla ilgili çarpıcı sözler söyledi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

"Resmi makamlara sesleniyorum. Türkiye'de limitlere uyan, kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olan, açık ve net olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli, şampiyon ilan edilmeli.

"TRANSFER DÖNEMİNDE KÜME DÜŞTÜK"

"Ben bir şey öğrendim. Türkiye'de Süper Lig dışında yaz ve kış transfer dönemi var. Bu dönemin şampiyonları, küme düşenleri oluyormuş. Ben bu konuda cehaletimi öğrendim. En çok transfer yapana madalya verilecekse, rakibimize şampiyonluk verilsin. Sanırım daha çok çıkarıyorlar şampiyonluk sayısını. Bir de oradan verilsin. Biz transfer döneminde küme düştük."

"HAR VURUP HARMAN SAVURACAK LİMİTİMİZ YOK"

"Bizim har vurup harman savuracak bir limitimiz yok. Bizim zaten 60 milyon euro bonservis artı futbolcu giderimiz var. Galatasaray'ın 598 milyon TL limiti var. "Niye kullanmıyorsunuz?" diyorlar. Güzel kardeşim, o bütün ücretler dahil. Harcayacağınız para değil o... Bütün teknik kadro, sporculara, menajerlere ödenenden sonra elde kalan para."

"TAKIMDA SORUNLAR VAR"

"Salı sabahı uyandığımda Vay anasını yine Galatasaray puan kaybetti diye üzülürüm. Bakın, sorun var ama sorun olmalı. Eğer bir camia veya bir ailede sorun yoksa, orada bir şeyler yanlış. Sorun olacak, sorunları iyi niyet ve düzgünlükle çözeceksiniz."

"TERİM'LE HERŞEYİ MASAYA DÖKTÜK"

Fatih Terim Türk futbolu için çok değerli bir teknik direktör. Hocamızla her zaman bir araya gelip görüşüyoruz. Her şeyi masaya döktük. İnsanlar bazen maç sonrası aşırı adrenalinle bazı kelimeler kullanabiliyor. Bu kelimeler yanlış yerlere çekilebiliyor.