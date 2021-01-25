Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Evin oğlu Onyekuru
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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Evin oğlu Onyekuru

25.01.2021 22:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:32

Kulüp televizyonuna Henry Onyekuru transferiyle alakalı açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Birileri bir laf çıkarttı, 'Elin oğlu, evin oğlu' diye. Bence evin oğlu Onyekuru" sözleriyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferleri Henry Onyekuru'nun 'evin oğlu' olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan imza töreninden sonra GS TV'ye açıklamalarda bulunan Cengiz, "Kendisini isteyen birçok takım vardı. Onyekuru bizi ısrarla istedi. Türkiye'den veya dünyadan diğer takımların tekliflerine dönüp bakmadı bile." ifadelerini kullandı.

"AŞKINI TERCİH ETTİ"

"Birileri bir laf çıkarttı, 'Elin oğlu, evin oğlu' diye. Bence evin oğlu Onyekuru. Üçüncü defa geldi" diyen Mustafa Cengiz, "Gösterdiği sahiplenme, aidiyet ve sadakat duygusundan ötürü kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur, parayı tercih etmedi. Aşkını, sevgisini tercih etti" şeklinde konuştu.

MESUT'A "EVİN OĞLU" DEMİŞTİ

Mesut Özil'i transfer eden Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç, yıldız futbolcu için "Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu" ifadesini kullanmıştı.

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Evin oğlu Onyekuru
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