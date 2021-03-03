Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçı sonrası MHK'ye istifa çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçı sonrası MHK'ye istifa çağrısında bulundu

03.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 23:34
Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçı sonrası MHK'ye istifa çağrısında bulundu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren Cengiz, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya istifa çağrısı yaptı.

Lig sonuncusu Ankaragücü'ne kaybedilen 3 puan sonrasında Galatasaray'da tepkiler çığ gibi büyüyor. Hakem kararlarına sert bir şekilde eleştiren Arda Turan, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından başkan Mustafa Cengiz de kulübün resmi kanalı olan GSTV'de açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Adalet duygusu şaşarsa iş bitmiştir" dedi ve MHK başkanı Serdar Tatlı'yı istifaya çağırdı.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Futbolcularımızın ellerinden geleni yaptığına inanıyorum. Teknik ekibimiz zaten. Beni üzen şu oluyor, ben olabilecek en ilgililerle konuştum. Bizim korkumuz VAR hakemleriydi. Yapılacak çifte standartlar ve kötü örnekler insanı korkutuyor."

"ANKARAGÜCÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUZ"

"Bunlar sanırım Mostafa'nın hazır ol vaziyetinde koşmasını istediler. Önce kafasını tutuyor, sonra ağzını tutuyor, sonra dudağı patlamış gibi dudağını tutuyor. Ankaragücü'nü tebrik ediyoruz ama bunlara gerek yok. Bunu bazı futbolcular için diyorum."

"BU PENALTI DEĞİL"

"Vücuttan top ele geçirse bu penaltı değil. Eğer faulden verilmişse tartışırız ama faul işareti yapmadı. Bu arada acı olan, VAR hiç devreye girmedi. Muhammed Mustafa da şaşırdı. Aynısı Diagne'de de oldu."

"ADALET DUYGUSU ŞAŞARSA O OLAY BİTMİŞTİR"

Adalet duygusu şaşarsa o olay bitmiştir. Adalet mülkün temelidir derken memleketin, her şeyin temelidir. İnsanlar bunu mal mülk diye algılıyor sanırım. Hakemler için de konuşuyorum.

"MHK ORADA DURMAMALI"

MHK böyle devam ederse, Serdar Tatlı bir saniye orada durmamalı. Bu utanç meselesi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Kenan Doğulu Müslüm Gürses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mustafa Cengiz, Ankaragücü maçı sonrası MHK'ye istifa çağrısında bulundu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 23:34:36. #1.15#
title