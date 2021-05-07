Mustafa Ali Göksu: "Futbolcu kardeşlerimiz sezonun son maçını galibiyetle kapatmak istediler ama olmadı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafa Ali Göksu: "Futbolcu kardeşlerimiz sezonun son maçını galibiyetle kapatmak istediler ama olmadı"

Mustafa Ali Göksu: 'Futbolcu kardeşlerimiz sezonun son maçını galibiyetle kapatmak istediler ama olmadı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in son haftasında evinde ağırladığı Ümraniyespor karşısında 1-1 berabere kalan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mustafa Ali Göksu, "Futbolcu kardeşlerimiz sezonun son maçını galibiyetle kapatmak istediler ama olmadı" dedi.

TFF 1. Lig'in son haftasında evinde ağırladığı Ümraniyespor karşısında 1-1 berabere kalan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mustafa Ali Göksu, "Futbolcu kardeşlerimiz sezonun son maçını galibiyetle kapatmak istediler ama olmadı" dedi.

TFF 1. Lig'in son haftasında Akhisarspor, kendi evinde Ümraniyespor'u ağırladı. 1-1 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mustafa Ali Göksu, "Maçtan önce de söylemiştim bu maç tabii ki sezonun son maçı. Futbolcu kardeşlerimiz sezonun son maçını galibiyetle kapatmak istediler ama olmadı. Bu beraberlik de son maç olduğu için iyidir diye düşünüyorum. Saha içine gelince de, gerçekten iki takım da iyi mücadele gösterdiler. Bilhassa biz ilk devre 3. bölgede net 4 tane pozisyonumuz var ki gerçekten bunların kaçması çok zor. Ama kaçırdılar. Neyse ki puanla kapadığımız için mutluyuz. Ben futbolcu kardeşlerimin bu son maçta gösterdikleri efordan dolayı hepsinin alınlarından öpüyorum. İnşallah maçtan önce de böyle bir konuşma vardı. Artık nasıl olur bilmiyorum. Federasyon karar verir. Biz federasyonun vereceği karara saygılıyız. İnşallah iyi haberler gelirse mutlu oluruz. Artık bundan sonra yeni sezon bizim için önemli. İnşallah yeni sezon istenilen şekilde olur diyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İngiltere, Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için UEFA'ya başvurdu
İngiltere, Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için UEFA'ya başvurdu
TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti
TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mustafa Ali Göksu: "Futbolcu kardeşlerimiz sezonun son maçını galibiyetle kapatmak istediler ama olmadı" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 00:05:36. #1.15#

title