Muslera'yı böyle bilmezdik! Tünelde beklediği rakip futbolcuya saldırmaya kalkıştı

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da Alanyaspor yenilgisi sonrası rakip futbolcuların zaman doldurmaya yönelik hareketlerine en çok kaptan Muslera tepki gösterdi.

Kaptan, maç bittikten sonra tünelden çıkan ilk isimlerden oldu. Ancak soyunma odasına gitmedi.

KORİDORDA SERKAN'I BEKLEDİ

Muslera, "Zaman geçirmesinden nefret ediyorum" diye isyan etti. Sakinleştirilemeyen Muslera, Serkan'ın üzerine yürüdü. İki kulüp yetkilileri araya girip kalecileri uzaklaştırdı.

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