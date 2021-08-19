Muslera kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, ortalık yıkıldı! Performansı yerden yere vuruluyor

Galatasaray'ın deplasmanda Randers'la oynadığı Avrupa Ligi Play-Off Turu karşılaşmasında Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa arenasında daha önce oynadığı PSV ve St. Johnstone maçlarına hatalarıyla damga vuran Uruguaylı kaleci, Danimarka ekibiyle oynanan maçta da kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, daha sonra yaptığı kurtarışla hatasını telafi eden deneyimli eldivenin performansına ilişkin binlerce paylaşım yapıldı.