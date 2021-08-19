Muslera kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, ortalık yıkıldı! Performansı yerden yere vuruluyor
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Muslera kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, ortalık yıkıldı! Performansı yerden yere vuruluyor

Muslera kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, ortalık yıkıldı! Performansı yerden yere vuruluyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın deplasmanda Randers'la oynadığı Avrupa Ligi Play-Off Turu karşılaşmasında Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa arenasında daha önce oynadığı PSV ve St. Johnstone maçlarına hatalarıyla damga vuran Uruguaylı kaleci, Danimarka ekibiyle oynanan maçta da kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, daha sonra yaptığı kurtarışla hatasını telafi eden deneyimli eldivenin performansına ilişkin binlerce paylaşım yapıldı.

Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi ve Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanan maçlarda yaptığı hatalarla dikkat çeken Fernando Muslera, Avrupa Ligi Play-Off Turu etabında oynanan Randers karşılaşmasında da büyük bir hataya imza attı.

HATASINI HEMEN TELAFİ ETTİ

Mücadelenin 13. dakikasında kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas veren Muslera, büyük hatası sonucu gole sebebiyet veriyordu. Daha sonra yaptığı kurtarışla hatasını telafi eden Uruguaylı eldiven için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

Muslera hatasıyla Randers maçına damga vuracaktı! Performansı yerden yere vuruluyor
Muslera hatasıyla Randers maçına damga vuracaktı! Performansı yerden yere vuruluyor
Muslera hatasıyla Randers maçına damga vuracaktı! Performansı yerden yere vuruluyor
Muslera kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, ortalık yıkıldı! Performansı yerden yere vuruluyor
Muslera kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, ortalık yıkıldı! Performansı yerden yere vuruluyor
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Muslera kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, ortalık yıkıldı! Performansı yerden yere vuruluyor - Haberler Spor
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