Muslera hangi takıma gitti?

Muslera hangi takıma gitti?
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Galatasaray'dan 14 sezon aradan sonra ayrılan Fernando Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu. Peki, Muslera hangi takıma gitti?

Arjantin ekibi , Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Peki, Muslera hangi takıma gitti?

MUSLERA HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Arjantin ekibi Estudiantes, 39 yaşındaki tecrübeli kaleci Fernando Muslera'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Muslera, Arjantin ekibi ile Aralık 2026'ya dek sürecek yeni sözleşmeye imza attı.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Muslera, Estudiantes'e katıldığını ve bundan mutluluk duyduğunu belirterek, "14 yıl sonra yeni bir kulüpte yeniden başlamak beni çok mutlu ediyor. Tarihi, hiyerarşisi ve çok şeyin söz konusu olduğu bir takıma katılıyorum. 6 Temmuz'da (Velez Sarsfield ile oynanacak Arjantin Uluslararası Süper Kupa) final var." ifadelerini kullandı.

19 KUPA KAZANDI

Türkiye'de 14 sezon oynayan Uruguaylı efsane file bekçisi, Sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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