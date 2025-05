Galatasaray'ın sevilen kalecisi Fernando Muslera, takıma veda etti. Veda anlarında duygusal anlar yaşayan Muslera'nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı terleten başarılı kaleci, veda anında oldukça duygusal anlar yaşadı. Muslera futbolu bıraktı mı?

MUSLERA FUTBOLU BIRAKTI MI?

Muslera "Çok duygusal bir an, 14 sene aynı kulüpte olma ve her şeyi vermeye çalışmak. Bu çok az bir oyuncunun söyleyebileceği bir şey. Basına teşekkür ederim. Her rakibimize ve başkanlarına teşekkür ederim. Florya'da ve Kemerburgaz'da çalışan herkese teşekkürler. Fadıl hocaya teşekkürler. Unuttuğum insanlar varsa özür dilerim, çok duygusal bir an. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kazandık. Yönetime de teşekkürler. Hayatımın oyuncu olarak bir dönemli kapanıyor ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım. Galatasaray da benim bir parçam olacak" dedi.

"FUTBOLU BIRAKMIYORUM"

Duygusal anlar yaşayan ve sözlerine devam eden Muslera, "Başkanımla konuştuk, futbolu tamamen bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim. Memleketime ve aileme yakın bir yerde olacağım. Babama ve kız kardeşime yakın olacağım. Türkiye benim ikinci ülkem" ifadelerini kullandı.