Muslera Estudiantes maçı ne zaman, hangi kanalda?

Muslera Estudiantes maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Galatasaray'dan 14 sezon aradan sonra ayrılan Fernando Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu. Peki, EMuslera Estudiantes maçı ne zaman, hangi kanalda?

Estudiantes, 39 yaşındaki tecrübeli kaleci Fernando Muslera'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Muslera, yeni ekibi ile Aralık 2026'ya dek sürecek yeni sözleşmeye imza attı. Peki, Muslera Estudiantes maçı ne zaman, hangi kanalda?

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Muslera, Estudiantes'e katıldığını ve bundan mutluluk duyduğunu belirterek, "14 yıl sonra yeni bir kulüpte yeniden başlamak beni çok mutlu ediyor. Tarihi, hiyerarşisi ve çok şeyin söz konusu olduğu bir takıma katılıyorum. 6 Temmuz'da (Velez Sarsfield ile oynanacak Arjantin Uluslararası Süper Kupa) final var." ifadelerini kullandı.

19 KUPA KAZANDI

Türkiye'de 14 sezon oynayan Uruguaylı efsane file bekçisi, Sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

MUSLERA ESTUDİANTES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Estudiantes maç takvimi:

9 Temmuz: Supercopa Internacional / Estudiantes – Velez Sarsfield

Muslera Estudiantes maçı ne zaman, hangi kanalda?

13 Temmuz: Arjanin Premier Ligi / Union Santa Fe - Estudiantes

Muslera Estudiantes maçı ne zaman, hangi kanalda?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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