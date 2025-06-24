Estudiantes, 39 yaşındaki tecrübeli kaleci Fernando Muslera'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Muslera, yeni ekibi ile Aralık 2026'ya dek sürecek yeni sözleşmeye imza attı. Peki, Muslera Estudiantes maçı ne zaman, hangi kanalda?

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Muslera, Estudiantes'e katıldığını ve bundan mutluluk duyduğunu belirterek, "14 yıl sonra yeni bir kulüpte yeniden başlamak beni çok mutlu ediyor. Tarihi, hiyerarşisi ve çok şeyin söz konusu olduğu bir takıma katılıyorum. 6 Temmuz'da (Velez Sarsfield ile oynanacak Arjantin Uluslararası Süper Kupa) final var." ifadelerini kullandı.

19 KUPA KAZANDI

Türkiye'de 14 sezon oynayan Uruguaylı efsane file bekçisi, Sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

MUSLERA ESTUDİANTES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Estudiantes maç takvimi:

9 Temmuz: Supercopa Internacional / Estudiantes – Velez Sarsfield

13 Temmuz: Arjanin Premier Ligi / Union Santa Fe - Estudiantes