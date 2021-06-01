Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum
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Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum

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Copa America, Kolombiya'daki olaylar ve Arjantin'deki pandemi nedeniyle Brezilya'ya alındı. Uruguay Milli Takım kampında bulunan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera turnuvanın oynatılmasına isyan etti. Muslera, "Biz futbol oynuyoruz ve önceliğimiz sağlık. Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum. Hepimizin ailesi var" dedi.

Galatasaray'da Muslera, Uruguay Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Copa America'nın oynatılmasına isyan eden başarılı kaleci, turnuvada oynamak istemediğini söyledi.

"ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK"

Skorer'in haberine göre turnuva için konuşan tecrübeli kaleci, "Biz futbol oynuyoruz ve önceliğimiz sağlık. Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum. Hepimizin ailesi var." dedi.

TURNUVA BREZİLYA'YA ALINDI

Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliği iptal edilen 2021 Kupa Amerika (Copa America), Brezilya'da düzenlenecek. Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, turnuvanın Brezilya'da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Dünyanın en iyi futbolu, milyonlarca Güney Amerikalıya mutluluk ve tutku getirecek." ifadeleri kullanıldı.13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı. CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmişti.

Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum
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