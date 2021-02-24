Muslera,1 maç sonra yine Süper Lig tarihine geçecek! Vatandaşlık ayrıntısı dikkat çekti
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Muslera,1 maç sonra yine Süper Lig tarihine geçecek! Vatandaşlık ayrıntısı dikkat çekti

24.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:41

Galatasaray'ın artık efsanevi oyuncularından biri olan Fernando Muslera, BB Erzurumspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 3. kez dalya diyecek. Muslera 300 maçı geçmesi halinde, ligde bunu başaran ve Türk vatandaşlığına geçmemiş tek yabancı futbolcu olacak.

Galatasaray'ın artık efsanevi oyuncularından biri olan Fernando Muslera...

Süper Lig'in 27.haftasında oynanacak BB Erzurumspor maçıyla birlikte Uruguaylı kaleci Süper Lig'de 3. kez dalya diyecek. Geride kalan dönemde 299 lig maçına çıkan Muslera, 1 kez gol sevinci yaşarken 5 kez şampiyonluk gördü.

LİG TARİHİNDE 300 MAÇI GEÇEN TEK OYUNCU OLACAK

Muslera böylece lig tarihinde 300 maç barajını aşan 4. yabancı oyuncu olurken diğer isimlerin üçü Türk vatandaşlığı almıştı. Muslera gelecek sezon da aynı istikrar ile devam ederse lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı oyuncu rekorunu da eline geçirmiş olacak.

Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı oyuncular;

335 maç - Wederson Da Silva (Gökçek Vederson)

328 maç - Cristiano Dos Santos Tita (Melih Gökçek Tita)

307 maç - Misko Mirkovic (Mert Meriç)

299 maç - Fernando Muslera (kaleci)* *:halen devam ediyor

BU SEZON DA LİGİN EN İYİSİ

Muslera uzun süren sakatlığının ardından Süper Lig'e çok iyi bir giriş yaptı. Bu sezon görev yaptığı 7 maçta da galibiyet yaşayan ve Galatasaray'ın yeniden lider olmasında büyük pay sahibi olan Muslera, kalesinde sadece 3 gol gördü. Muslera bu dönemde kalesine gelen 30 isabeti şutun 27 tanesini çıkarmayı başardı ve %90 kurtarış yüzdesine ulaştı

Maç: 7

Yediği Gol: 3

Yediği Gol Ortalaması: 0,43

Kalesine Gelen İsabetli Şut: 30

Kurtarış: 27

Kurtarış Oranı: %90

Muslera,1 maç sonra yine Süper Lig tarihine geçecek! Vatandaşlık ayrıntısı dikkat çekti
Haber Yorumları (1)
HASAN: Bu Adam bir Efsane
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