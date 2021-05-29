MÜSİAD bölge ekonomisinin nabzını tutuyor
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MÜSİAD bölge ekonomisinin nabzını tutuyor

MÜSİAD bölge ekonomisinin nabzını tutuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar başkanlığında Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren dernek üyesi iş insanları ziyaret edilerek bölge ekonomisi hakkında görüş alışverişi sağlandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar başkanlığında Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren dernek üyesi iş insanları ziyaret edilerek bölge ekonomisi hakkında görüş alışverişi sağlandı.

MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar ve bazı üyeler, Alaplı ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Çakır ve beraberindekilerin ilk ziyareti geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Ekrem Yazıcı'ya oldu. Dernekten yapılan açıklamada, "Belenler Ticaret Limited Şirketi olarak bölge halkına beyaz eşya, elektronik markalar, ev tekstili, kömür satışı ve güneş enerji panelleri mekanik parça imalatlarında hizmetler veren Ekrem beye nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederken, merhum babası Haldun amcamıza bir kez daha Allah'tan rahmet diler, işlerinde kolaylıklarla birlikte bereket dileriz." denildi.

Burhan Alper ile görüşen yöneticiler, nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, daha sonra Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası'na geçti. Burada Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı aynı zamanda dernek üyesi olan Recep Ocak ile görüşen yöneticiler, akaryakıt hizmetleri, su bölge bayii olarak ticari faaliyetlerine devam eden Ocak'a işlerinde kolaylıklar ve bereket dileyerek ülke ve bölge ekonomisi hakkında görüş alışverişlerinde bulundu. Ziyarette üyelerle yakından ilgilenen ve nazik ev sahipliklerinden dolayı Recep Ocak ve çalışma arkadaşlarına teşekkür edildi.

4. Dönem Şube Başkanı Faruk Yazıcı'yı da iş yerinde ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ZONGULDAK

MÜSİAD bölge ekonomisinin nabzını tutuyor
MÜSİAD bölge ekonomisinin nabzını tutuyor
MÜSİAD bölge ekonomisinin nabzını tutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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