Musa Çağıran kimdir? Musa Çağıran nereli, kaç yaşında? Musa Çağıran oynadığı takımlar
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Musa Çağıran kimdir? Musa Çağıran nereli, kaç yaşında? Musa Çağıran oynadığı takımlar

Alanyaspor'da top koşturan Musa Çağıran, Konyaspor formasını giyecek. Çağıran, kariyerine Altay'da başladı ve ardından Galatasaray'a transfer oldu. Bursaspor'da da oynayan sporcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maça çıktı. Musa Çağıran takımı nedir?

Musa Çağıran kimdir? Musa Çağıran nereli, kaç yaşında? Musa Çağıran oynadığı takımlar
27.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:04

Musa Çağıran,Galatasaray'da oynadğı 2010 tarihinde Altay ile sözleşme imzalayarak 3 yıl Altay takımında yer aldı. 2013-14 devre arası transfer döneminde Karabükspor'a transfer olmuştu. İşte Musa Çağıran hakkında detaylar...

MUSA ÇAĞIRAN KİMDİR?

Çağıran, 17 Kasım 1992 tarihinde Ilgın, Konya'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Altay'da başlamış Altay'dan Galatasaray'a transfer olmuş, Galatasaray'dan kiralık olarak Konyaspor'a gitmiştir. 2011-12 sezonunda Galatasaray'a dönmüş fakat transfer sezonun son gününde Bursaspor'a transfer olmuştur. 2013-14 ara transfer döneminde ise Karabükspor'un yolunu tutmuştur.

3 Şubat 2010 tarihinde Galatasaray ile 2009-2010 sezonu sonuna kadar Altay'da forma giymeye devam etmek üzere 3 yıllık sözleşme imzalayarak Altay'dan Galatasaray'a transfer olmuştur. 2010-2011 sezonundan itibaren Galatasaray forması giymeye başlamıştır. Galatasaray ile 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren 3 yıl sürecek bir sözleşme imzalamıştır. Galatasaray forması altında ilk golünü PAS Homedan takımına karşı oynanan hazırlık maçında atmıştır. Aynı zamanda Kleve ile oynanan karşılaşmada 2 asist yapan oyuncu gelecek için Galatasaray taraftarına umut vermiştir. 2010-11 sezonunun sonuna kadar Konyaspor'a kiralandı.

Musa Çağıran kimdir? Musa Çağıran nereli, kaç yaşında? Musa Çağıran oynadığı takımlar

2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Sercan Yıldırım transferinde 3 milyon € + futbolcu uygulamasına göre Musa Çağıran Bursaspor'a verildi. Bursaspor'la 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. 2013-14 devre arasına kadar Bursaspor ile Süper Lig'de 51 maça çıkan oyuncu, 2 gol attı, 1 kendi kalesine gol attı, 7 asist yaptı, 12 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Türkiye Kupası'nda ise 10 maça çıkan oyuncu 3 asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maça çıktı.

2013-14 devre arası transfer döneminde ise Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Kardemir Karabükspor'a transfer oldu. 15 Ocak 2014'te bu takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. İlk maçınaysa memleketi Konya'nın plakası olan "42" numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 günü Kasımpaşa SK deplasmanında çıktı. 2020 yılında Konyaspor'a transfer oldu.

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