Muş'ta, "Muş Tarihi Çarşı Sokak Sağlıklaştırma" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla kente canlılık kazandırılması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğinde gerçekleştirdikleri proje çerçevesinde çalışma yapılan sokak ve mahallelerde incelemelerde bulundu.

Asya, estetik ve yenileme çalışmaları sürdürülen Erzurum Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki iş yerlerinin tek tip giydirildiğini, söz konusu cadde ve sokakların doğal taşlarla kaplanacağını ve ortaya çıkacak görüntü ile tarihi Muş Çarşısı'nı yeniden canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yaklaşık 2 milyon lira harcama yaparak tarihi çarşıyı yeniden inşa ettiklerini belirten Asya, 480 metre uzunluğundaki çarşıda bulunan yaklaşık 180 yapının yer aldığı Minare Mahallesi, eski Erzurum Caddesi ve bağlantı sokaklarında çevre düzenlemesi, giydirme, aydınlatma ve yol kaldırım çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Asya, şöyle konuştu:

"Uyguladığımız proje ile hem tarihi değerlerimizin gün yüzüne çıkmasını sağlayacağız hem de yöresel ürünlerin pazarlanabileceği bir ortam oluşturacağız. Tarihi çarşının canlanmasıyla turizm sektörü paydaşlarının kapasiteleri ve işlevselliğinde de artış sağlanacak. Tarihi çarşımızı uzun yıllardır kendi haline bıraktığımız için adeta terk edilmeye yüz tütmüş bir durumda kalmıştı. Proje kapsamında başlattığımız bu çalışmayla yeniden tek tip giydirme, yeniden bir renkle kapattığımızdan dolayı iyi bir canlılık katacak."

Erzurum Caddesi'nde esnaf Halis Güngör de yapılan çalışmadan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Tarihi çarşıya bir estetik getirildi. Burada kaldırımlar, yol, sıva ve badana yapıldı, çatılar değişti. Bundan sonra çarşıda canlılık yaşanacak." diye konuştu.