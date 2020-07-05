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Muratpaşa görev dağılımı yaptı

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübünde, hafta içi yapılan genel kurulunun ardından toplanan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Muratpaşa görev dağılımı yaptı
05.07.2020 11:08 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:19

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübünde, hafta içi yapılan genel kurulunun ardından toplanan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı genel kurulla yeni yönetimini seçen Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Murat Şimşek'in başkanlığa devam ettiği kulüpte başkan yardımcılıklarını Özcan Yılmaz ve Özgür Güngör, muhasip üyeliğe Bülent Ataş seçildi.

Kulüpte hentbol şube sorumluluğuna Özcan Yılmaz ve Ahmet Öztürk seçilirken futbolda Özgür Güngör ve Yusuf Emre Ertugan, basketbolda Derya Karakoç ve Bülent Ataş, cimnastikte Yener Altıntaş, squashta Murat Şimşek ve voleybolda Erhan Üstündağ sorumlu olarak göreve getirildi.

Diğer yandan, korona virüs salgının nedeniyle tescil edilen Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ni 4'üncü sırada tamamlayan ve Türkiye'yi Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda temsil edecek olan Muratpaşa Belediyespor, Cansu Akalın, Döne Gül Bozdoğan, Eda Nur Kılıç, Ayşenur Sormaz ve kaptan Diğdem Hoşgör'le sözleşme yeniledi. 2013- 2016 arasında Muratpaşa forması giyen İrem Köseler'i transfer eden Muratpaşa, sezonu Türkiye şampiyonu olarak tamamlayan genç takımdan 8 oyuncusuyla da sözleşme imzaladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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