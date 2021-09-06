Murat Yenipazar kimdir? Türkiye Voleybol oyuncusu Murat Yenipazar kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası devam ederken A Milli Takım voleybol kadromuzda oynayan oyuncuların istatistikleri merak edildi. Merak edilen isimler arasında Murat Yenipazar geliyor. Peki, Murat Yenipazar kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, kilosu kaç? İşte tüm bilgiler...

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MURAT YENİPAZAR KİMDİR?

Murat Yenipazar, 1 Ocak 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Türkiye Erkekler A Milli Takım Voleybol oyuncusudur. Voleybolda pasör mevkisinde oynamaktadır. Murat Yenipazar'ın boyu 1.93 metredir. Murat Yenipazar, şuanda 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosunda yer almaktadır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Murat Yenipazar (1 Ocak 1993 doğumlu) Türk voleybolcu. Hypo Tirol Innsbruck'un bir üyesidir. Yenipazar, Türkiye erkek genç milli takımı ve Türkiye milli takımında oynamaktadır. Erkek genç milli takımında da yer aldı.

2012 Avrupa Erkekler Voleybol Ligi'nde Türkiye milli takımı ile gümüş madalya kazandı.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Murat Yenipazar'ın İnstagram'da 15 bin takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@novipazar17" adresinden ulaşabilirsiniz.

Murat Yenipazar istatistikleri: